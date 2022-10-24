В российский регион привезли грунт для обустройства газона с траурными венками

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На Сахалине землю с траурными венками привезли для самостоятельного устройства газона жителям Долинска. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Почву с траурной атрибутикой подвезли к дому по адресу: Комсомольская, 36. За подвоз почвы отвечали подрядчики, которые выполняли благоустройство придомовой территории.

Грунт оказался мало пригодным для высаживания цветов и кустов, он состоял почти из одной глины, из которой торчали траурные венки.

Жители сделали звонки в мэрию, венки убрали. Но грунт, который может быть с кладбища, никто не поменял. Администрация сказала, что ни при чем, потому что они заказчики и не контролируют место приобретения грунта.