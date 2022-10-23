Веерные отключения электроэнергии ввели в Ровно и области

В украинском городе Ровно и области введены веерные отключения электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Виталий Коваль.

По его словам, в воскресенье, 23 октября, с 18.00 до 22.00 возможны временные отключения во всех 64 территориальных общинах Ровенщины.

Ранее мэр Ровно Александр Третьяк сообщил о ракетных прилетах по объекту критической инфраструктуры.

До этого директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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