Три человека погибли из-за взрыва на пороховом заводе в Перми

Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС города Перми» сообщил о трех погибших в результате взрыва на Пермском пороховом заводе 22 октября. Об этом пишет 59.RU.

По словам оперативного дежурного, о других пострадавших можно узнать в скорой помощи. Информационный портал также направил запрос в Министерство здравоохранения Прикамья и ждет ответ.

Вечером 22 октября в сообществе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие» во «ВКонтакте» появилось сообщение о взрыве на пороховом заводе. Согласно информации в посте, под завалом находилось четыре человека и еще двое погибли — спасатели также искали еще одного.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана в поселке Малик Сырдарьинской области пострадали 16 человек.

14 октября также стало известно, что в результате взрыва на складе с боеприпасами в Белгороде погибли люди.