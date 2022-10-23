Глава Севастополя Развожаев призвал горожан привести в порядок городские укрытия

Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей помочь городским властям привести в порядок городские укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, для того, чтобы сделать из подвалов «комфортные помещения с ремонтом», нужны «колоссальные средства и время», однако в городском бюджете нет для этого средств.

Глава Севастополя подчеркнул, что задачами властей города и граждан являются очистка подвалов «от хлама», сооружение в них лавок или обеспечение укрытий стульями, а также поставка необходимого запаса воды.

Он призвал жителей и глав управляющих компаний (УК) выйти на субботники, чтобы подготовить временные укрытия быстрее.

В своем сообщении Развожаев также уточнил, что таблички с информацией о ближайших укрытиях будут размещены на всех домах. О них также можно узнать, обратившись в муниципальные образования, а в случае «реальной угрозы» информация будет передаваться через СМИ, систему городского оповещения, либо машины с громкоговорителями.

«Сейчас никакой угрозы нет, и надеюсь, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но мы должны быть готовы», — подчеркнул городской глава.

19 октября президент России Владимир Путин ввел «средний уровень реагирования» в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба в связи с введением режима среднего уровня реагирования.