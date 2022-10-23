Глава Белгородской области сообщил о переселении жителей после обстрелов Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей потенциально опасных зон города Шебекино, который подвергся обстрелу, переселили в Старый Оскол, об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что после обстрелов был проведен подомовой обход территорий, признанных потенциально опасными зонами и жителей, согласившихся переехать, временно отселили.

«С ними находится один заместитель главы Шебекина. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились», — уточнил губернатор.

Он также сообщил, что 23 октября в центре Шебекина не будут работать несколько магазинов и центральный рынок, это сделано для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте. Он отметил, что власти примут и другие меры для снижения угроз для населения, в частности МЧС будет рассылать горожанам СМС с предупреждениями.

Накануне Гладков сообщил, что Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибли два человека, еще 12 — пострадали. На некоторых гражданских объектах возник пожар, от электроэнергии были отключены почти 15 тыс. человек. К вечеру пожар потушили, подача электроэнергии была восстановлена.