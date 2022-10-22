Полиция Украины назвала самоубийство основной версией смерти ректора киевского вуза Огневьюка

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Forrector/Wikimedia

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции (ГУНП) Киевской области Ирина Прянишникова заявила, что правоохранители открыли производство из-за смерти ректора Киевского университета имени Гринченко Виктора Огневьюка, основная версия его смерти – самоубийство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительная версия – самоубийство... Сейчас тело находится в морге, ожидается судебно-медицинская экспертиза. Начато уголовное производство по статье 115 уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с пометкой «самоубийство», – рассказала Прянишникова.

В публикации отмечается, что 21 октября ушел из жизни ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко, доктор философских наук, профессор, академик НАПН Украины Виктор Огневьюк, ему было 63 года.

По данным издания «Страна.UA», ректор умер в частном доме в селе Шпытьки Киевской области. В ходе расследования, как передает издание, на месте его смерти нашли записку с извинениями и словами, что он «больше не может так существовать».

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