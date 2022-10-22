Мэр украинского Николаева предложил жителям выехать из города до конца боевых действий

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Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города, передает издание «Суспільне».

По его словам, существует опасность разрушения домов и необходимой для жизни инфраструктуры.

«И главное – можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сказал он.

Он также порекомендовал каждому, кто принял решение оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю, а также продумать план выезда из Николаева.

Ранее власти Херсонской области призвали жителей Херсона переправиться на другой берег Днепра из-за обстрелов.

Власти объяснили такое указание обстрелами и неспокойной ситуацией в регионе.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об «отсутствии изменений на линии фронта».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 21 октября пытались осуществлять атаки на херсонской линии фронта.

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