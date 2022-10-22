В Белгородской области приступили к установке защитных сооружений

В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей не заходить в лесополосы Белгородской области из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин.

Ранее Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе комбайнер наехал на мину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В результате наезда произошел подрыв, мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Ему оказывается помощь в медучреждении.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девятилетний ребенок пострадал при взрыве устройства, «похожего на дрон, используемый ВСУ».

По его словам, ребенок нашел устройство на улице.

Образовательным учреждениям Белгородской области рекомендовали продлить школьные осенние каникулы на неделю.