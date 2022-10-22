В Белгородской области комбайнер наехал на мину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Валуйском городском округе комбайнер наехал на мину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В результате наезда произошел подрыв, мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Ему оказывается помощь в медучреждении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девятилетний ребенок пострадал при взрыве устройства, «похожего на дрон, используемый ВСУ».

По его словам, ребенок нашел устройство на улице.

Образовательным учреждениям Белгородской области рекомендовали продлить школьные осенние каникулы на неделю.

Как объяснил Гладков, при решении этого вопроса было проанализировано, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают дети. Глава региона отметил, что в течение учебного года будет возможность «догнать» дополнительную неделю.