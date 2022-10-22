В Алтайском крае свинья укусила ребенка в зоопарке

close
100%
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Алтайском крае свинья зоопарка «Лохматая ферма» покусала ребенка, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По предварительной информации, ребенок вместе с семьей, проживающей в Новосибирской области, пришел в зоопарк «Лохматая ферма», где его укусила свинья. Родители не стали рассказывать об этом администрации, а сразу обратились в больницу.

Представители зоопарка сообщили NGS.RU, что им известно об инциденте, однако разбираться они будут в рабочее время. Администрация допускает, что свинья могла укусить ребенка, однако, вероятнее всего, травма незначительная.

Ранее жители поселка в Иркутской области рассказали, что свинья-убийца и ее хозяин снова вышли на улицы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть