140 педагогов из ЛНР и ДНР приняли участие в образовательном семинаре в Подмосковье

На базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье 20 и 21 октября прошел образовательный семинар, в котором приняли участие 140 педагогов из Луганской и Донецкой народных республик.

Участники семинара узнали о возможностях, которые дает «Большая перемена» педагогам, школьникам и студентам СПО, и познакомились с Хартией сообщества. Руководители московских и подмосковных клубов «Большой перемены» поделились с коллегами своим опытом, а также рассказали о созданных в соавторстве с подростками проектах. Кроме того, участники семинара торжественно подписали соглашение о сотрудничестве образовательных организаций Луганской и Донецкой народных республик с АНО «Большая перемена».

«Конкурсная механика «Большой перемены» приводит в проект очень необычных людей – социально активных детей с выраженным альтруистическом компонентом личности. Ребенок участвует в проекте в сопровождении наставника. Мы не ограничиваем его в выборе своего наставника – это могут быть педагоги любой специализации и любой роли. Для нас важно то, чтобы у ребенка и у педагога сложился продуктивный альянс, чтобы участник доверял педагогу, чувствовал, что именно от него он может получить поддержку», – рассказала на презентации проекта «Большая перемена» участникам семинара генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Педагог-наставник «Большой перемены», учитель английского языка Ирина Хлыстун из города Зоринска Луганской Народной Республики отметила, что на образовательном семинаре учителя, наставники, координаторы обменялись опытом, получили ответы на все интересующие их вопросы, зарядились энергией, эмоциями, узнали о новых возможностях, которые могут у них появиться благодаря «Большой перемене».

«Мы очень рады, что мы, учителя Донбасса, можем идти в ногу со временем, интегрироваться в профессиональное сообщество и развиваться», – поделилась Ирина Хлыстун.

Организатором семинара выступает АНО «Большая перемена» – проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) – при поддержке Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились более 200 тысяч педагогов-наставников, из них 5223 учителя – жители Луганской и Донецкой народных республик.