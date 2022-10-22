В Дагестане жена во время ссоры откусила мужу ухо

В Дагестане жена откусила мужу ухо из-за ревности, сообщается в группе «Голос Дагестана» в социальной сети «ВКонтакте».

В Махачкале в республиканскую клиническую больницу привезли молодого человека без уха, этот орган был у него с собой.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей супругой. В порыве ревности женщина откусила ухо мужа.

Врачи оказали необходимую помощь потерпевшему. Не уточняется, удалось ли вернуть орган на прежнее место.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкирии вынесли приговор 45-летнему местному жителю за убийство супруги. Между ним и женой произошел конфликт, в ходе которого он облил жертву горючей жидкостью и поджег на глазах у несовершеннолетней дочери. Девочка попыталась спасти мать и вызвала бригаду скорой помощи, но женщина скончалась в больнице.