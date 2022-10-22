В Дагестане жена во время ссоры откусила мужу ухо

close
100%
Голос Дагестана/VK

В Дагестане жена откусила мужу ухо из-за ревности, сообщается в группе «Голос Дагестана» в социальной сети «ВКонтакте».

В Махачкале в республиканскую клиническую больницу привезли молодого человека без уха, этот орган был у него с собой.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей супругой. В порыве ревности женщина откусила ухо мужа.

Врачи оказали необходимую помощь потерпевшему. Не уточняется, удалось ли вернуть орган на прежнее место.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкирии вынесли приговор 45-летнему местному жителю за убийство супруги. Между ним и женой произошел конфликт, в ходе которого он облил жертву горючей жидкостью и поджег на глазах у несовершеннолетней дочери. Девочка попыталась спасти мать и вызвала бригаду скорой помощи, но женщина скончалась в больнице.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть