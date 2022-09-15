Эксперт рассказала, как экспортные центры помогают бизнесу

Бизнес в Москве даже в период действия западных санкций продолжает совершать выгодные международные сделки и налаживать внешнеэкономические связи. Этому способствует поддержка столичных властей, а также помощь Московского экспортного центра (МЭЦ).

Так, за 2021 год поддержку МЭЦ получили 6475 компаний города, а объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку, составил $81,4 млн. Это компании, которые получили от МЭЦ нефинансовую помощь: приняли участие в бизнес-миссиях и выставках, были поддержаны на онлайн-площадках, получили софинансирование акселерационных программ, выведены в ритейл-сети.

Кроме того, финансовая поддержка в 2021 году также побила рекорды. Московскому бизнесу одобрили 284 заявки на получение экспортного гранта и субсидий на сумму более 634 млн рублей.

Основатель группы компаний JUST Людмила Теселкина рассказала, что сейчас сама услуга экспортных центров действительно широко востребована.

«Мы работаем с экспортными центрами больше 4 лет. Мы оказываем консультационную поддержку тем компаниям, которые обращаются в экспортные центры по непосредственной организации вывода их продукции за рубеж, когда компании приходят уже к моменту заключения контракта с выбранным контрагентом, и когда сталкиваются с необходимостью таможенного оформления», — поделилась она.

По ее словам, в связи с тем, что таможенное администрирование и вообще внешнеэкономическая деятельность начинается задолго до того, как товар пересекает границу, для экспортеров проводятся обучающие семинары и тренинги.

«Мы даже иногда не успеваем провести все учебные мероприятия, на которые нас приглашают экспортные центры. Исходя из того количества предпринимателей, которые находятся на площадках, когда идут учебные мероприятия, услуги экспортных центров действительно сейчас широко востребованы. Это очень хороший рабочий механизм», — отметила Теселкина.

Эксперт подчеркнула, что хотя региональные экспортные центры и созданы для работы с малым и средним бизнесом, но на мероприятиях в МЭЦ присутствует и крупный состоявшийся бизнес.

«Помимо того, что МЭЦ дает информационную поддержку, также предусмотрено много программ субсидирования для бизнеса - субсидирование затрат на перевозки, рекламу, поездки на выставки. Кроме того, существенно упростилась процедура получения этих субсидий. Также после 24 февраля разрешили экспортным центрам поддерживать и импортные операции. То есть это такие институты развития, которые действительно работают», — добавила она.

Благодаря их усилиям экспорт, особенно готовой продукции, совершенно точно повышается, считает Людмила Теселкина.

«Хотелось бы донести до бизнеса, которому порой кажется, что государство не готово им помогать и что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, что на самом деле последние три года это отнюдь не так», — заключила эксперт.