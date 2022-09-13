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Во «Вкусно — и точка» вновь начнут продавать колу на разлив

Во «Вкусно — и точка» начнут продавать напиток «Добрый cola» на разлив

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

«Вкусно — и точка» возобновляет продажу разливной колы под брендом «Добрый». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия общественного питания.

«С 15 сентября в предприятиях сети «Вкусно — и точка» постепенно возобновляется порционная продажа Колы в разливе», — сказал собеседник радиостанции, добавив, что напитки со всем известными вкусами теперь будут поставляться под брендом «Добрый».

Отмечается, что напитки будут доступны к заказу в ранее доступных объемах — 0,25, 0,4 и 0,5 литра во всех предприятиях сети в РФ в течение сентября.

Ранее сообщалось, что во всех ресторанах «Вкусно — и точка» появится крупный картофель фри.

В пресс-службе общепита тогда также заявили, что картофель фри появится во всех ресторанах сети в течение сентября.

До этого ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group (Dogs in the fog, «Техника безопасности», Stereo People) Андрей Третьяков заявил, что в российских ресторанах ​наблюдается дефицит вида картофеля, который необходим для приготовления «фри».

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