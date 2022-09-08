Глава ВТБ пояснил проблему финансового суверенитета России на примере семейного бюджета

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Московского финансового форума заявил, что России необходимо обрести финансовый суверенитет, сообщает пресс-служба банка.

Так, в рамках сессии он раскрыл проблему финансового суверенитета России на примере семейного бюджета.

«Разница на бытовом уровне: если мужчина получает большую зарплату, он считает, что у него финансовая независимость есть, но, если он без разрешения жены ни копейки не может потратить, у него нет финансового суверенитета абсолютно. И с этим мы сегодня столкнулись», — сказал он.

Костин подчеркнул, что на данный момент главной задачей для России является создание финансового суверенитета.

«То, что сегодня у западных стран остается монополия на расчеты, - это огромная проблема, потому что мы не перестанем торговать углем, металлом, нефтью, газом, и у нас проблема с расчетами. Не может быть многополярного мира с одной или группой недружественных валют, как сейчас получилось. Номер 1 задача – создать многополярную систему финансовых расчетов», — пояснил глава ВТБ.

Если России это удастся, то страна справится со всеми другими проблемами, уверен он.

Также Костин напомнил, что еще в 2010 году ВТБ предлагал перевести платежи за газ и другой экспорт в рубли, причем «тогда исходили чисто из коммерческих интересов, не было политического момента», однако инициатива не была поддержана ЦБ и Минфином.

«Почему-то мы считали, что есть страны-изгои, 60 лет под санкциями. Мы просто на себя это не примеряли. Как мы примерили, так поняли, что финансовая независимость, на мой взгляд, есть, а суверенитета по большому счету нет», — отметил он.

Также глава ВТБ, отвечая на вопрос модератора сессии депутата Госдумы Андрея Макарова, не выглядит ли финансовый суверенитет России мифом, подчеркнул что нет.

«Не миф. Нам осталось доработать международную часть – по финансовым расчетам, по резервам отдельная идея у меня – вообще резервы на сегодняшний момент можно не формировать, зачем они нужны на самом деле… Есть много идей на самом деле», — заявил Костин.