В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов

В Сочи произошел разлив реки. Восточный Дагомыс вышел из берегов, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует кадры с места происшествия.

Разлив реки произошел 27 июля. Затопило поселок Дагомыс. ЧП произошло после сильного дождя.

Потоки воды устремились по улицам и дорогам населенного пункта. Владельцы авто, кто успел, оперативно убрали свои машины от набережной реки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, население было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее.

Ранее ливень затопил несколько улиц в Москве.