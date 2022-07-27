В Челябинске мужчина зарезал соседа по коммуналке из-за его пристрастия к спиртному

В Челябинске утвердили обвинение 35-летнему жителю города, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Преступление было совершено 21 мая 2022 года. Утром обвиняемый поссорился со своим соседом по коммунальной квартире из-за того, что тот выпил слишком много алкоголя. В ходе конфликта злоумышленник взят металлический прут и избил потерпевшего.

В тот же день вечером соседи вновь начали ругаться, и обвиняемый, взяв нож, несколько раз ударил жертву в область различных частей тела, мужчина скончался на месте.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Мурманска убил сожительницу из-за того, что она слишком много выпила.