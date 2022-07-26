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В «Роскосмосе» заявили, что еще не увольняли обвиняемого в госизмене Сафронова

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что Иван Сафронов, арестованный по делу о государственной измене, еще числится сотрудником корпорации и не уволен, сообщает «Интерфакс».

Как заявил источник агентства, судьба Сафронова находится «за периметром внимания» нового главы корпорации Юрия Борисова.

«Перед Борисовым сейчас задачи, мягко говоря, другого масштаба», — заявил собеседник.

По его информации, Сафронов может быть уволен либо после вступления в силу приговора суда, либо по его собственному заявлению. В «Роскосмосе» отметили, что не получали ни от Сафронова, ни от его адвокатов документы об увольнении. Сафронов по-прежнему числится сотрудником корпорации, однако с момента ареста не получает зарплату, в его табеле учета рабочего времени отмечают его пропуски.

В случае вступления в силу приговора суда Сафронов будет уволен по п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ «в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу».

Ивана Сафронова задержали в июле прошлого года. Против него возбудили дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В начале ноября стало известно, что Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод по делу о госизмене. Согласно информации следствия, в декабре 2015 года советник главы Роскосмоса передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

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