В Павловском Посаде предполагаемый убийца двоих егерей пришел в прокуратуру с повинной

В Московской области 53-летний житель Электростали пришел в прокуратуру и признался в убийстве двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили вечером 23 июля 2022 года рядом с Павловским Посадом тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Спустя некоторое время с такими же ранениями был найден еще один человек: останки 60-летнего россиянина были обнаружены на дачном участке в деревне Власово.

Правоохранительные органы разыскивали подозреваемого больше двух суток, однако на третий день после случившегося предполагаемый убийца сам явился в прокуратуру и сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что женщину, которая расстреляла жительницу Ленобласти в подъезде дома, арестовали.