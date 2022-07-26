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В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 26 и 27 июля

В МЧС посоветовали москвичам соблюдать осторожность из-за тридцатиградусной жары 26-27 июля

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Сильная жара прогнозируется в Москве во вторник и среду, 26 и 27 июля, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по городу посоветовали соблюдать осторожность. Об этом заявили в экстренном ведомстве на странице «ВКонтакте».

В эти дни температура воздуха будет достигать +31°C.

«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — добавили в пресс-службе.

При нахождении на водоемах, как рекомендовали в МЧС, стоит воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах.

Еще москвичам рекомендовано не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков информировал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода.

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Погода в Москве
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