Терапевт назвал безопасную температуру кондиционера

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, что оптимальной и безопасной температурой для работы кондиционера является 22–23°C. Об этом сообщает URA.RU.

«Кондиционер — это хорошо. Главное не лежать под ним. Не надо на 18°C ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22–23°C. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью», — рассказал Серебрянский.

Он отметил, что из-за работы кондиционера может возникнуть воспаление легких. Его следует промывать и очищать от накопления бактерий.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом.

По его словам, если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду.