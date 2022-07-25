Под Самарой женщина ударила односельчанку косой и угрожала ей убийством

В Самарской области в полицию обратилась жительница одного из сел, заявив, что ее соседка угрожала ей убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Преступление было совершено в июле 2021 года. За помощью обратилась женщина, рассказав, что ее соседка угрожала ей расправой и ударила ее садовой косой. Потерпевшая отправилась к врачам, медики оценили причиненные ей увечья как вред здоровью средней тяжести.

На место происшествия выехали правоохранители, они допросили очевидцев и участников конфликта. Также они изъяли косу, которой нападавшая ударила односельчанку. Известно, что ранее злоумышленница не привлекалась к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сейчас материалы направлены для рассмотрения в суд.

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