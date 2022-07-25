В Твери малолетняя девочка выпала из окна третьего этажа

В Твери малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Девочку 2019 года рождения доставили в больницу с травмами. По факту инцидента следственный отдел города Твери организовал проведение проверки. На место происшествия выехали следователи, чтобы установить все подробности случившегося.

Процессуальное решение будет принято позднее.

Граждан призвали помнить о мерах безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи с детьми. Предметы мебели не следует ставить близко к окнам, а на сами рамы необходимо ставить фиксаторы, не позволяющие ребенку открыть окно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мальчик выпал с восьмого этажа.