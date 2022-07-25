Политика Гозмана отпустили после задержания по делу о двойном гражданстве

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) отпустили после ошибочного задержания по делу о двойном гражданстве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Отпущен после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменен его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве», — отметил он.

Политик был задержан 15 июля по делу о неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства. После допроса его отпустили. По словам его адвоката, дело было возбуждено из-за того, что политик пропустил срок подачи уведомления о двойном гражданстве: он сообщил об этом в 2019 году, а не в 2018 году, как требовалось.

Если бы Гозмана признали виновным, то ему бы грозил штраф в размере до 200 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Ранее адвокат политика заявлял, что задержание Гозмана могло быть вызвано технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском по старому делу о его двойном гражданстве.