В Вологде мужчина облил приятеля бензином, поджег и пырнул его ножом

В Вологде в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, истязании и угрозой убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено 23 июля 2022 года. Мужчина вместе с бывшей женой и знакомым выпивал алкоголь, между ними произошла ссора. Тогда хозяин квартиры облил гостя бензином и поджег, также нанес ему удар ножом.

Пламя удалось потушить, потерпевшего госпитализировали, сейчас он находится в отделении реанимации.

Нападавшего задержали и поместили под стражу. Его бывшая супруга также пожаловалась, что он регулярно бил ее и угрожал убийством.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело и выяснять детали случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области расстрелял автомобиль с бывшей женой и покончил с собой.