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Появились фото свиней, убивших мужчину в Иркутской области

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Предоставлено местной жительницей

Жительница поселка Тельма Иркутской области Ирина (имя изменено) рассказала подробности нападения на пожилого мужчину, который скончался в больнице от потери крови из-за укуса свиньи. Женщина сообщила «Газете.Ru», что инцидент произошел утром 23 июля и предоставила фотографии животных. По ее словам, нападение произошло неожиданно.

«В огород зашло стадо свиней и Виктор Иванович (погибший мужчина — «Газета.Ru») начал их выгонять. Выгнав, он погнал [их] в строну спиртзавода, подальше от огородов, пошел в строну дома и в этот момент кабан напал сзади и укусил за ногу, вырвав артерию. Первую помощь успела оказать соседка. При этом она сама чуть не стала жертвой кабана. Мимо проезжали машины, и люди вызвали скорую помощь. Пока ждали, рану на ноге перетянули тряпкой, было очень много крови, он терял сознание. Когда «скорая» приехала, Виктор Иванович истекал кровью. Приехав в больницу, он скончался», — рассказала она.

Ирина добавила, что жители начали жаловаться в местную администрацию и полицию на хозяина свиней, когда животные начали портить урожай.

«В итоге тишина. Выписывали только штрафы, которые он платил. Люди начали выходить к [хозяину животных] Юрию с просьбой убрать своих свиней, но в ответ получили угрозы расправой. Я считаю, что виновато бездействие администрации. А Юрия надо наказать по всей строгости закона, потому что в полиции сказали, что ему ничего не будет», — заключила она.

Ранее стало известно, что в поселке Тельма Усольского района из-за нападения свиньи скончался мужчина. Жительница поселка рассказала «Газете.Ru», что владелец животных Юрий, отпускавший их на самовыгул, кидался в соседей камнями и угрожал расправой в ответ на их жалобы. Также мужчина лечился в психиатрической больнице.

Бывшая жена Юрия рассказала «Газете.Ru», что также обращалась в правоохранительные органы из-за преследований и угроз от мужчины.

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