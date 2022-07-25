Региональные общественные штабы занялись мониторингом выдвижения кандидатов на выборах в сентябре

Общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами перешли в активную фазу работы, сообщает НОМ. Так, в регионах ведется обучение наблюдателей, проходят экспертные мероприятия, подписываются соглашения с общественными организациями и вузами. Это обусловлено завершением этапа выдвижения на предстоящих 11 сентября выборах.

Также планируется уделять серьезное внимание проверке доступности избирательных участков для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями.

Так, в Свердловской области прошел круглый стол, посвященный анализу предвыборных обещаний и программ кандидатов. Эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Анатолий Гагарин подчеркнул, что избирательная кампания должна быть открытой, конкурентной, интересной и понятной жителям региона.

В Краснодарском крае начат прием заявлений от граждан, желающих выступить в роли общественных наблюдателей на выборах, также ведется работа по размещению и оснащению Центра общественного наблюдения (ЦОН), откуда любой желающий сможет наблюдать за трансляцией с избирательных участков.

В Новгородской области завершили обучение первые 46 наблюдателей в Солецком муниципальном округе. Как рассказал эксперт НОМ, представитель Агентства политических и экономический коммуникаций в Новгородской области (АПЭК) Алексей Громский, наблюдателей в процессе обучения знакомят с «золотым стандартом» и другими наработками.

Кроме того, в Удмуртской Республике было подписано 20 соглашений о взаимодействии с общественными организациями, включая Федерацию профсоюзов региона, ОНФ, студенческие отряды, Ассоциацию молодых педагогов Ижевска, организацию «Волонтеры Победы» и другие патриотические НКО.

Во Владимирской области общественные наблюдатели планируют проверку доступности избирательных участков Коврова для людей с ограниченными возможностями.

Также 25 июля первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Москве. Как сообщил председатель ОШ Москвы Вадим Ковалев, столица готова набрать и подготовить более 10 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования и обеспечивать его прозрачность.

Помимо этого открытые заседания общественных штабов с участием федеральных экспертов состоялись Карачаево-Черкесской Республике, Марий-Эл и Республике Северная Осетия – Алания.