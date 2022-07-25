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Вологодский губернатор Кувшинников пообещал напоить иван-чаем всю Россию

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале заявил о планах расширения производства в регионе иван-чая, пообещав напоить им всю страну.

«Сделаем все, чтобы поддержать производителя. Предоставим предприятию статус масштабного инвестпроекта. Проработаем вопрос с Минсельхозом о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции. У производителей напитка амбициозные планы. <...>. Сами с удовольствием пьем и всю страну напоим», — написал он.

По словам Кувшинникова, для расширения производства напитка «есть все предпосылки», в том числе земли для выращивания, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура, и бренд «Настоящий Вологодский продукт».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на слова губернатора в ходе оперативного совещания областного правительства, производство иван-чая в Вологде возрастет в 2022 году в 1,5 раза. Таким образом, к концу года планируется выпустить до 300 тонн продукта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал иван-чай полезной альтернативой кока-колы с «химией». Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов на форуме спросил главу государства, как он относится к этому напитку, и предложил развивать производство иван-чая в России.

После этого, 21 июля, в министерстве сельского хозяйства сообщили о планах включить иван-чай в перечень сельхозпродукции.

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