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Захарова прокомментировала слова Трампа о наличии только двух гендеров

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа о наличии только двух гендеров.

По её словам, в США стали «о чем-то догадываться». «Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев.

Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — цитирует Захарову НСН.

На одном из недавних митингов Трамп заявил, что в мире существует только два пола – мужской и женский.

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