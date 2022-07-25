Нью-Йоркского епископа ограбили на $400 тысяч прямо во время трансляции богослужения

В Нью-Йорке неизвестные напали на епископа Ламора Уайтхеда во время воскресной службы. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел утром 24 июля 2022 года в Международной церкви завтрашнего дня в Бруклине. В этот день Уайтхед совершал воскресное богослужение, которое транслировалось для последователей церкви в прямом эфире.

«Сколько из вас потеряли веру из-за того, что видели как умирает кто-то другой?» — сказал Уайтхед слушавшим его проповедь.

Сразу после произнесенных пастором слов вооруженные в масках ворвались в храм и потребовали священника лечь на пол. После этого злоумышленники забрали драгоценности и украшения священника и скрылись. По данным правоохранительных органов, мужчины ограбили Уайтхеда и его жену на 400 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что в Британии 74-летнего баптистского священника осудили за «изнасилование» пылесоса «Henry Hoover».