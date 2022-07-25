Инженер NASA рассказал о запрете мастурбации для космонавтов

Инженер NASA Уильям Смайт на телешоу сообщил, что космонавты не смотрят порнографию на борту Международной космической станции из-за запрета на мастурбацию. Об этом сообщает News Australia.

Он сообщил, что учитывая нулевую гравитацию, есть основания бояться, что кто-то из женщин-космонавтов может забеременеть. Именно поэтому было принято решение существенно ограничить сексуальную жизнь экипажа МКС с целью профилактики трудноразрешимых ситуаций.

Говоря о сексе в космосе, он предложил его сравнить с сексом во время прыжка с парашютом, но, при этом добавил, что это все равно не является невозможным в принципе, хоть и также, как и мастурбация, запрещено.

Ранее российский космонавт сфотографировал непонятные ледяные кристаллы на иллюминаторе МКС.