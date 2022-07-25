Токсиколог рассказала, как избежать отравления солнцем

Токсиколог Эн Шапель ответила изданию WIRED на самые распространенные вопросы людей о ядах и отравлениях.

В частности, Шапель коснулась темы отравления солнцем. Это не официальный медицинский термин. Так специалисты обозначают тяжелые случаи солнечных ожогов, сопровождающиеся явлениями общей интоксикации.

Она сообщила, что такое состояние действительно можно получить в случае ожогов, вызванных излишне долгим нахождением под ультрафиолетовыми лучами. Солнечное отравление возникает, когда появляются волдыри.

«Отравление солнцем — это реакция иммунной системы вашего тела на вред, который приносит солнце», — заявила она.

Токсиколог сообщила, что если у вас появилось это состояние, то, во-первых, необходимо пить очень много воды, так как из-за дегидратации, вызванной отравлением солнцем, могут появиться другие, еще более опасные проблемы со здоровьем. Во-вторых, она посоветовала приложить что-то холодное (и при этом не ледяное), чтобы охладить кожу, и принять противовоспалительные средства.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов назвал способ наиболее гигиеничного мытья посуды.