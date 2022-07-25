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Стало известно, во сколько россиянам обойдется набор первоклассника в 2022 году

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Pixabay

Компания «Ашан» подсчитала стоимость минимального набора необходимых товаров для школьника в 2022 году и выяснила, что собрать ребенка в школу обойдется россиянам в 2 134 руб. 77 коп. Релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В набор первоклассника включили 26 позиций: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и много других необходимых для ученика предметов. Самой дорогой позицией стал ранец (за него россияне отдадут минимум 999,99 руб.), а самым дешевым товаром — точилка (ее можно приобрести за 3,60 руб.).

Сообщается, что многие из представленных товаров изготовлены полностью из переработанных материалов. С 15 июля по 8 сентября 2022 года россияне могут выгодно приобрести в «Ашан» канцтовары не только для школьников, но и для студентов и офисных работников: ассортимент товаров включает в себя более 2,5 тыс. наименований.

Ранее стало известно, что «Ашан» с июля повысит зарплаты сотрудникам в России на 5%.

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