Опрос: каждый пятый москвич хочет умереть молодым

До 17% жителей Москвы хотели бы дожить до 120 лет, но каждый пятый готов умереть молодым. Это следует из опроса аналитического центра группы «Родина», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Большая часть опрошенных хотели бы прожить как можно дольше: 28% опрошенных хотели бы дожить до 90 лет, 9% не против прожить до 100 лет, 14% решили, что их максимальный возраст 110 лет, а 17% стремятся дожить до 120 лет. Еще 13% москвичей хотели бы дожить хотя бы до 70 лет, при этом каждый пятый респондент посчитал, что лучше умирать молодым.

Что касается страхов, больше всего москвичи боятся одиночества: об этом заявило 36% опрошенных. Треть боятся проблем со здоровьем, 17% — отсутствия дохода, а 7% — быть невостребованными. Не обошли стороной внешнюю привлекательность и сексуальность: 5% москвичей больше всего боятся потерять красоту, а еще 5% беспокоятся по поводу снижения сексуального влечения в преклонном возрасте.

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