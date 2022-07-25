Две хабаровчанки получили выплаты на 20 млн рублей с помощью подставных рожениц

В Хабаровском крае завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жительниц, которые незаконно получили социальные выплаты и пособия на сумму 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По версии следствия, россиянки 37 и 39 лет в период с января 2020 по ноябрь 2021 года получали выплаты с помощью подставных рожениц и несуществующих детей. Злоумышленницы находили подходящих женщин и предлагали им обращаться в ЗАГС под видом рожениц для получения свидетельства о рождении ребенка. Сами же организаторы мошеннической схемы выступали свидетелями, которые подтверждали наличие новорожденного у обратившихся в ЗАГС гражданок.

Спустя время с помощью фиктивного свидетельства женщины получали различные социальные выплаты, в том числе, материнский капитал. Большую часть похищенных средств получали организаторы схемы. Следствие установило, что женщины совершили 23 таких преступления.

«В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование дел в отношении прочих участников преступной группы продолжается.

Ранее стало известно, что женщина из Дагестана продала младенца, чтобы сделать пластику носа.