В Тыве 14-летний подросток насмерть переехал свою годовалую сестру на минивэне

В Тыве 14-летний подросток совершил наезд на свою годовалую сестру. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел утром 18 июля 2022 года в Ак-Довураке. Мужчина 1979 года рождения попросил своего сына загнать минивэн «Toyota Gaia» в гараж. Юноша не заметил играющую во дворе малолетнюю сестренку и переехал ее.

В результате происшествия девочку госпитализировали в медицинское учреждение с закрытыми переломами 5-9 ребер справа и 6-9 ребер слева, ушибом легких и грудной клетки, а также травматическим шоком 3 степени. Спустя три дня ребенок скончался.

В настоящий момент по факту случившегося следственный отдел Межмуниципального отдела МВД «Барун-Хемчикский» организовал проверку.

Ранее сообщалось, что отец случайно задавил бульдозером семилетнего сына.