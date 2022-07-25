В Китае казнен мужчина, поджегший свою бывшую жену во время прямой трансляции

Мужчина, убивший свою бывшую жену и поджегший ее во время прямой трансляции, был казнен в Китае. Об этом пишет CNN со ссылкой на государственные СМИ.

Тан Лу был казнен судом в юго-западной провинции Сычуань. Ему разрешили встретиться со своей семьей перед казнью.

Бывшая жена Танга, Лхамо, была фермером и ведущей прямых трансляций в тибетской автономной префектуре. По информации СМИ, Тана применял физическое насилие по отношению к Лхамо, и пара развелась в июне 2020 года.

Он неоднократно разыскивал ее и просил снова жениться. Но женщина ему отказывала.

В сентябре 2020 года Лхамо вышла в прямой эфир. В какой-то момент позади нее появился Тан, облил ее бензином и поджег. Через две недели женщина скончалась в госпитале.

Тан был арестован вскоре после нападения и приговорен к смертной казни в октябре 2021 года.

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