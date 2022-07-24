МО РФ: в Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов заявил, что два человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия, передает РИА «Новости».

«24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма «Айя-София» боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одиннадцать детей — граждан России — в пятницу, 22 июля, вывезли из Сирии в Россию бортом Министерства обороны России.

Начиная с 2018 года, из Сирии и других «горячих точек» Ближнего Востока в Россию были возвращены 385 российских детей. На данный момент готовы документы еще 137 детей. Отмечается, что в базе данных по разыскиваемым российскими гражданами детям значатся еще около тысячи дел.