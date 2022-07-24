Могилу Степана Бандеры в Мюнхене разрисовали символами анархизма

Могилу лидера украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры в Мюнхене разрисовали символами анархизма и социализма, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

На фото виден крест на могиле, разрисованный фиолетовой краской.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что может поставить в Тирасполе памятник Степану Бандере.

Таким образом Гончаренко отреагировал на заявление министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева о намерениях добиться независимости страны, а затем войти в состав России.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на то, что Тирасполь нацелен на присоединение к России. В своем Telegram-канале сенатор увязал слова Игнатьева с бегством людей из стран «европейского выбора».