Telegraph: жителей Британии могут призвать снизить потребление электричества и газа

Власти Великобритании могут призвать жителей страны сократить потребление газа и электроэнергии в домах. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на официальный документ правительства страны.

Призывы экономить энергоресурсы могут распространяться с помощью радио, телевидения, социальных сетей, а также плакатов и листовок.

Чтобы избежать массового отключения электроэнергии правительство рассматривает вариант сделки британского оператора National Grid с крупными потребителями, которые будут получать деньги за отключение электроэнергии.

При этом компании British Gas и Shell заявили, что этой зимой не планируют платить домохозяйствам.

Также в материале отмечается, что Великобритания не зависит от поставок газа из России, но может пострадать, если в Европе возрастет спрос на альтернативные источники.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии планируют выключать электричество в ряде районов на 4-8 часов.