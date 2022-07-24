Голый челябинец бегал по супермаркету, размахивая ножом

Обнаженный житель Челябинска бегал с ножом по одному из местных супермаркетов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в магазине «Магнит» в поселке Чурилово Тракторозаводского района. Очевидцы сняли происшествие на камеру телефона и опубликовали в одной из социальных сетей.

Сообщается, что сотрудники супермаркета были вынуждены вызвать правоохранителей. Прибывшие на место полицейские задержали дебошира и доставили его в отдел.

Ранее сообщалось, что жители Дзержинска пожаловались на мужчину, занимавшегося мастурбацией перед маленьким мальчиком.