В Новосибирске мужчина избил соседку из-за мешающего ему автомобиля

В Новосибирске мужчина избил соседку из-за неправильной парковки. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 20 июля 2022 года в СНТ «Энергетик-1» в Кировском районе. Накануне происшествия мужчина пришел вместе с председателем товарищества и потребовал соседей убирать в ночное время свой автомобиль на территорию участка. В тот же вечер россиянин снова вызвал соседей на разговор и стал оскорблять их. В какой-то момент словесный конфликт перерос в драку.

«Он попытался ударить меня с головы в лицо, но я успела оттолкнуть его от себя. В итоге, сосед схватил меня и прислонил спиной к забору. Потом, чувствую резкий удар, течет кровь по лицу и мне стало плохо. Оказалось, он разбил мне бровь камнем», — рассказала пострадавшая.

В результате происшествия женщине потребовалась скорая медицинская помощь. В больнице ей диагностировали рваные раны и сотрясение головного мозга.

Россиянка рассказала, что полиция проигнорировала их вызов, и ей пришлось самой добираться в участок и писать заявление на соседа. Пострадавшая обратилась в прокуратуру с просьбой проверить бездействие местных полицейских.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина на тракторе пытался протаранить дом соседки.