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Токсиколог заявил, что НАТО в 1999 году отравило 60 поколений сербов

Токсиколог Ковачевич: НАТО отравило ураном 60 поколений сербов при бомбардировках Югославии

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Reuters

Профессор, ученый-токсиколог, экс-начальник Центра радиационной защиты Сербии Радомир Ковачевич заявил, что около 60 поколений будут ощущать на себе негативные последствия отравления обедненным ураном, которое НАТО применяло в ходе бомбардировок Югославии 1999 года.

«Последствия бомбардировок обедненным ураном будут ощущать 60 наших будущих поколений. Можно ожидать серьезных влияний на потомство и после 1 800 лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений», — сказал он в интервью газете «Вечерние новости».

Специалист напомнил, что он исследовал последствия влияния обедненного урана и других элементов на окружающую среду и население после бомбардировок 1999 года. В рамках работы он осмотрел больше 200 тыс. человек и опубликовал 300 научных работ.

По его словам, период полураспада урана составляет 4,5 млрд лет. Когда он попадает в организм с едой либо через дыхательные пути, то остается внутри от 2 до 5 тыс. дней. В это время организм пытается вывести вещество при помощи работы печени и почек, но если уран попадет в костные ткани скелета, то он больше не выводится. Из-за его токсичности и радиоактивного фона следует ожидать увеличения роста гематологических заболеваний и других болезней, считает Ковачевич.

Накануне сербский адвокат Срджан Алексич сообщил, что экспертиза выявила превышение в сотни раз содержания радиоактивного урана у двух сербских военнослужащих, пострадавших при бомбардировках НАТО в 1999 году.

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