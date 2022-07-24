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До 31°C тепла и переменная облачность ожидаются в Москве в воскресенье

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до + 31°C ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается в пределах 29…31°C тепла, в ночь на понедельник температура опустится до +16°C.

В Подмосковье воздух днем прогреется до +32°C, ночью похолодает до +13°C.
Скорость западного ветра не превысит в воскресенье 7 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин заявил, что аномальная жара, установившаяся в Европе, может добраться и до Москвы.

По его словам, эта вероятность достаточно быстро повышается, так как на территории РФ теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что с приближением отрога высокого давления с запада в центральной России станет теплее, осадки прекратятся, однако, жары, как в Западной Европе, ожидать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Погода в Москве
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