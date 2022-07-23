Власти Запорожья сообщили об изъятии детей у украинских беженцев на Западе

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА «Новости», что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.

По словам Рогова, в администрацию области поступают просьбы о помощи от беженцев, которые после начала спецоперации уехали на Запад и сейчас столкнулись с изъятием детей. На данный момент известно о 79 подобных случаях.

«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или наоборот — быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка», — пояснил Рогов.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ. По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, чтобы процедура референдума была «прозрачной и легитимной», он подписал указ о создании избирательной комиссии.