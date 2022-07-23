Индийский политик выпил воды из священной реки и попал в больницу

Индийский политик в 22-ю годовщину проекта по очистке водной артерии решил доказать последователям «чистоту» реки, выпив из нее. После этого мужчина попал в больницу с острой инфекцией, сообщает Independent.

Главный министр штата Пенджаб Бхагвант Манн в преддверии компании по очистке водоемов выпил стакан воды из реки Кали Бейн. Через какое-то время у него сильно заболел живот. Политика на самолете доставили в больницу в соседнем штате.

Помощники министра отрицают факт заражения, утверждая, что мужчину госпитализировали для планового обследования. Однако местные жители считают, что болезнь связана с выпитой водой.

Раньше в реку стекали многочисленные нечистоты. В 2000-м ее решили очистить, однако текущая там вода не пригодна для питья.

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