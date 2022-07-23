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Преподавательница напавших на подростка в Нижнем Новгороде рассказала, что их боялись даже учителя

В Нижнем Новгороде компания пьяных мужчин избила 14-летнего подростка, а видеозапись издевательств выложила в сеть. Как рассказала «Газете.Ru» педагог из школы, где раньше обучались напавшие на мальчика мужчины, Ирина (имя изменено), они запомнились учителям «постоянными пьянками» и спорами.

«В их классе не преподавала, но вся школа до сих пор их помнит. Запомнились постоянным дебоширством, пьянками. Парни постоянно вступали в перепалки с учителями, матом орали на всю школу, никого не стесняясь. Часто «тусовались» рядом со школой, распивали спиртное. Когда закончили школу, все равно постоянно приходили, нарушая покой всех и вся! Хотя учились вроде неплохо, но этого я точно сказать не могу. Однажды пришли на школьную дискотеку, будучи уже выпускниками, а правилами учебного заведения это запрещено (дискотека только для учащихся), в тот момент они были уже изрядно пьяны, принесли еще с собой. Чуть полицию вызывать не пришлось, чтобы их утихомирить и выпроводить за пределы школы!» — рассказала она.

Ирина добавила, что социальный педагог на протяжении школьных лет работал с парнями, однако это «не принесло результатов». По ее словам, их боялись не только дети, но и учителя.

«Скажу честно, их боялись многие, даже учителя! Потому что неизвестно, что в голове у пьяных безбашенных подростков! Сидягин и Девицын, казалось, взялись более-менее за ум, но, получается, что нет. Ваня Тарасов самый «отпетый» из них. Окончили школу, кажется, года 4 назад. Точно не помню. Сидягин вроде из нормальной семьи. Ваня Тарасов болен диабетом, учителя его пытались вразумить от употребления алкоголя, ссылаясь на его болезнь. С социальным педагогом работа велась постоянно, но, как видим, результатов не принесло», — подчеркнула она.

Видеозапись издевательств над 14-летним подростком была ранее опубликована в Telegram-канале Baza. На кадрах видно, что мужчины сначала расспрашивают мальчика об отношении к «левым идеям», а затем начинают оскорблять его из-за внешности. Когда подросток попытался убежать, один из мужчин швырнул его на землю.

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