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Четверых мужчин осудили за групповое изнасилование женщины в Рязанской области

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Depositphotos

В Рязанской области четырех местных жителей 1993 — 1995 годов рождения признали виновными в изнасиловании женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в сентябре 2017 года в Скопине. Нетрезвые обвиняемые заметили незнакомую женщину и напали на нее. Избив жертву и пригрозив ей расправой, группа молодых людей изнасиловала ее и совершила насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

Потерпевшую доставили в больницу с телесными повреждениями, а подозреваемых задержали по горячим следам в тот же день.

Фигурантам уголовного дела назначили наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 6,5 лет.

Ранее сообщалось, что житель Кургана, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней, избежал заключения.

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