В Челябинске IT-компания разрешила сотрудникам приводить питомцев в офис

В челябинской IT-компании сотрудникам разрешили приводить на рабочее место домашних животных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам работников компании, в 2020 году во время удаленки, введенной на фоне пандемии коронавируса, многие наблюдали за тем, как сотрудники подключались в онлайн-совещаниям вместе со своими питомцами. После снятия ограничений руководство решило разрешить людям приводить животных с собой в офис.

«Стало больше улыбок и смеха. Мы установили поильники для собак и оборудовали зоны для работников с аллергией, где они могут находиться в то время, пока животные в офисе», — рассказал один из сотрудников.

Он добавил, что на территории рабочего пространства можно встретить не только кошек и собак, но и кроликов, рыбок и даже змей.

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