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12-летний школьник с младшей сестрой от скуки угнали машину отца

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Thomas Peter/Reuters

В Китае 12-летний школьник и его младшая сестра угнали машину отца, потому что им было скучно, пишет Asia One.

Cтарший брат подговорил сестру взять ключи от семейного внедорожника, пока их родители были на работе. После этого пара села в машину и уехала в неизвестном направлении. Отец, вернувшийся домой спустя два часа, заметил пропажу автомобиля и детей и вызвал полицию.

Офицерам удалось засечь машину в 200 км от дома на шоссе. Практически сразу брата и сестру остановили патрульные. Школьник признался, что научился управлять автомобилем в гоночных симуляторах и наблюдая за отцом.

Сам мужчина был потрясен, когда узнал, что машину угнали его же дети. Неизвестно, какое наказание приготовил для них отец, но пользователи соцсетей рады, что все закончилось благополучно и никто не пострадал.

Ранее пьяный британец угнал двухэтажный автобус, чтобы доехать домой.

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